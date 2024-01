¿Quieres aprender plomería? Invitan a curso gratuito

Ciudad Juárez.– La organización Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C. y The Trust for the Américas invitaron a la comunidad a formar parte del programa “Jale por el Agua”, donde los interesados podrán tomar una capacitación técnica de Plomería Básica y Mantenimiento Preventivo de Sistemas Hidráulicos, de manera gratuita.

Las capacitaciones comenzarán el próximo 29 de enero.

“En solo 3 meses obtienes tu certificado con validez oficial, recibirás un taller de habilidades blandas para que desarrolles esas herramientas básicas que aumentaran tus probabilidades de éxito en el empleo, y además te ofrecen vinculación laboral al finalizar el curso”, dijo la educadora Ericka Herrera.

Estas capacitaciones las podrás tomar en alguna de las siguientes sedes:

Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, ubicado en C. Alberto García #7918, colonia Granjas de Chapultepec.

Capilla San Pedro de Jesús Maldonado, ubicado en la calle. Rio Grande #1721, Col. Siglo XX.

Cecati 87, ubicado en Floricultores #7528, Col. Fidel Velázquez, en esta ubicación se oferta el taller de Mantenimiento Preventivo de Sistemas Hidráulicos.

Para más información de este programa, puedes visitar la página de Facebook Jóvenes Constructores de la Comunidad Juárez o marcar a los teléfonos:(656) 413 1940, (656) 449 2264 o (656) 375 1161.