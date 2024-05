Quieren ocultar la verdad del crematorio clandestino: Ceci Flores para Radio Net

CIudad Juárez- Todavía en la lucha por encontrar a su hijo desaparecido, Ceci Flores Armenta señaló para los micrófonos de Radio Net 1490 que tanto las autoridades capitalinas como el gobierno federal ocultan información respecto al crematorio clandestino localizado en la Ciudad de México a mediados de semana.

Flores Armenta reiteró que los cuerpos de seguridad de la capital del país y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resolvieron que los restos encontrados dentro del mencionado predio eran “de perros”, sin realizar una prueba médica ni científica.

"Hoy volvimos al terreno y el lugar estaba asegurado con 20 elementos de seguridad y acordonado. ¿Cuándo se ha visto que se resguarde un lugar donde haya huesos de animales, quieren tapar evidencias y ocultarlo a verdad? Quieren deshacer la transparencia que buscamos. Resolvieron en menos de una hora que eran de perros y no hicieron ninguna prueba, nunca corroboraron nada cuando nosotras mismas sacamos huesos y restos humnos", expresó la madre buscadora para el 1490.

Asimismo, indicó que los esfuerzos por encontrar a su hijo desaparecido nada tienen que ver con épocas electorales ni con campañas de ningún partido por el voto popular.

"Yo tengo nueve años buscando y ya han pasado tres campañas y nadie me ha criticado como ahora. Me critican porque me reuní con Xóchitl (Gálvez), me reuní con Xóchilt porque fue la única que me recibió. Me han amenazado, no sé quien, pero lo he publicado en mis redes sociales como todas las amenazas que recibo", añadió Ceci.