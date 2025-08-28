Ciudad Juárez.- Una traila ubicada en un terreno baldío en el cruce de Puerto Tarento y avenida Manuel Talamás Camandari fue incendiada esta mañana, aparentemente de manera intencional.

Vecinos comentaron que la unidad pertenecía a un negocio adyacente y que algunas personas habitaban en ella, además de reunirse para consumir drogas.

Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y dieron aviso a los bomberos, quienes controlaron las llamas.

También acudió personal de la Fiscalía para tomar conocimiento del hecho.