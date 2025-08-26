Ciudad Juárez.- Esta madrugada, una vivienda ubicada en la intersección de Senderos de la Junta y Senderos de Meoqui, en el fraccionamiento Senderos del Sol, fue incendiada por sujetos que dejaron una manta con un mensaje amenazador presuntamente de un grupo delictivo.

Vecinos comentaron que los responsables huyeron tras el incidente y que los habitantes de la casa se habían ido, pues el dueño había sido asesinado días atrás. El fuego ya fue controlado, pero las ventanas y puertas quedaron humeadas y se registraron daños considerables en el interior de la vivienda.

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y bomberos acudieron al lugar y retiraron la manta como evidencia.

Además, una cámara de seguridad ubicada en la vivienda resultó dañada por las llamas y se conserva como parte de la investigación.