Queda mucho por hacer por las personas con discapacidad en Juárez

Ciudad Juárez.– A pesar de los esfuerzos realizados por los tres órdenes de gobierno para brindar mejor atención a personas con alguna discapacidad, ya sea mediante el levantamiento de un padrón oficial para canalizar los apoyos, hasta la oferta de diferentes terapias y/o la destinación de recursos para pensiones, en Juárez aún queda mucho trabajo por hacer para lograr un cuidado sobresaliente, según explicaron asociaciones civiles.

Según el último censo del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con capacidades diferentes, mientras que en el estado de Chihuahua hay alrededor de 167 mil 788 personas con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva, de lenguaje o intelectual.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2023 calculó que mil 300 millones de personas, es decir el 16 por ciento de la población mundial, tienen alguna discapacidad importante. Cifra que ha venido aumentando en los últimos años, debido al crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas y al incremento en la esperanza de vida.

Laura Antillón, representante legal de Fundación Integra A. C., indicó que la asociación no cuenta con estadísticas en Juárez, sin embargo, las cifras más actualizadas fueron el último censo del Inegi (en 2020), aunque consideró que el ejercicio de consulta es muy limitado y no es inclusiva para las personas con discapacidad.

En Ciudad Juárez, informó que las discapacidades más comunes es la física, como parálisis cerebral, y la visual, la cual se deriva de enfermedades como la diabetes.

Discapacidad en la población infantil

En la población infantil juarense, Antillón destacó que según datos de la doctora Ana Carolina Aguilar, destacada neuróloga pediatra, señala que uno de cada 180 niños presenta el Trastorno del Espectro Autista en Juárez; en este sentido, la asociación ha desarrollado un programa para niños con autismo, déficit de atención e hiperactividad, así como con problemas del lenguaje.

Indicó que las personas que requieren de sus servicios, la mayoría cuenta con seguridad social, sin embargo, “la realidad es que es muy complicado para que reciban la atención, por lo cual, se acercan a las asociaciones civiles, las cuales tienen como objetivo aligerar la carga para las familias”.

¿Qué es lo que falta por hacer?

En opinión de Laura Antillón, “todo es perfectible, todo tiene áreas de oportunidad de mejora”, en cuanto al municipio los horarios de atención son acotados, así como en el gobierno estatal, sin embargo, actualmente se cuenta con varias instancias y organizaciones civiles que brindan atención a este sector de la población.

En tanto que el gobierno federal declaró que “desde el inicio de la actual administración a las asociaciones civiles no nos ha tratado muy bien”.

En este sentido, comentó que también participaron en la consulta pública que llevó a cabo el Congreso del Estado sobre las personas con discapacidad, en donde presentaron la propuesta para crear el “Instituto Chihuahuense para la Discapacidad”, para que “todas las dependencias gubernamentales atiendan de manera transversal a las personas con discapacidad, y concientizar a la sociedad que también son ciudadanos a los que hay que respetar sus derechos”.

Acciones del Gobierno Estatal

El subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Sergio Acosta Licéaga, informó que desde el pasado mes de diciembre comenzaron con el levantamiento de un padrón de personas con discapacidad, en donde ya se han registrado alrededor de mil 100 adultos mayores, y cerca de 500 personas con discapacidad empadronadas.

Agregó que durante el año pasado se otorgaron un promedio de 10 despensas mensuales a 497 beneficiarios, pero únicamente se otorgaron a las personas que no cuentan con otro tipo de apoyos.

En cuanto a los ciudadanos que no cuentan con Seguro Social, comentó que se les inscribirá al programa “MediChihuahua”, además se les ofrecerá el transporte para llevarlos a las unidades médicas y centros de rehabilitación.

Destacó que aún cuentan con el transporte especial para personas con discapacidad, con siete unidades, que ofrecen servicios a 47 personas y tienen programados 30 servicios diarios, para inscribirse sólo deben acudir a las oficinas de Desarrollo Humano y Bien Común, ubicadas en el parque central poniente.

Atención a la población infantil

El Centro Regional de Evaluación del Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Credi), a través de tamizajes y pruebas diagnósticas, se encarga de la detección de problemas del desarrollo en niños y niñas de Juárez.

La encargada del Credi, Irma Griselda Contreras Vega, dio a conocer que, según el diagnóstico del infante, se le brinda atención en las áreas de lenguaje, el área social, motriz gruesa y fina, así como en el área de conocimientos a través de estimulación o terapia física.

Indicó que tras la pandemia los problemas más comunes que se registran entre la población infantil son problemas de lenguaje, autismo o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, aunque también brindan apoyo a niños con parálisis cerebral.

Durante el año pasado, en promedio dieron atención a 120 niños al mes, desde el primer mes de vida, hasta los 5 años y 11 meses. Sin embargo, destacó que entre más pronto sea el diagnóstico y el tratamiento, la calidad de vida del menor será mejor.

A pesar de los esfuerzos, comentó que aún es insuficiente, pues otros 200 niños son referidos a otras instancias debido a que no cuentan con la capacidad para atenderlos y son canalizados a otras instancias de la sociedad civil que brindan atención a la población con discapacidad.

El Credi se encuentra ubicado en la calle José Martí, colonia Hidalgo, para recibir atención es necesario sacar una cita al teléfono 656-293-30-00, Ext. 54689.

Atenciones de Gobierno Municipal

En apoyo a las personas con discapacidad, el Gobierno Municipal, a través del sistema para el desarrollo integral de la familia (DIF), ofrecen servicios de rehabilitación, terapias de lenguaje y aprendizaje en las tres unidades básicas de rehabilitación (UBR): Olivia Espinoza, Francisco I. Madero y en el Parque Central Oriente.

Además, a través de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio se cuenta con una bolsa de trabajo a cargo de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad, quienes fungen como intermediarios entre empresas y aquellas personas con discapacidad interesadas en adquirir un empleo formal.

Apoyos del gobierno federal

El gobierno federal, a través de la secretaría de Bienestar, desde el 2019 ha otorgado la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad a cerca de un millón 482 mil 451 derechohabientes, con una inversión anual de 111 mil 396 millones de pesos.

Según datos de la dependencia federal, para este año la pensión aumentó un 25 por ciento, pasando de 2 mil 950 pesos a 3 mil 100 pesos bimestrales, por un monto de 27 mil 860 millones de pesos.