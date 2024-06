¿Qué va a pasar con la casa de Benito que quedó en el Parque Central?

Ciudad Juárez.- Hace ya casi seis meses, la jirafa Benito dejó el que era su hábitat en el Parque Central. Fue la tarde del 21 de enero para ser exactos, cuando un remolque y un par de unidades del Africam Safari arrancaron su camino a Puebla. No obstante, a poco menos de medio año de su partida, el futuro de la que fuera su casa sigue siendo una incógnita y un pleito, por lo menos en lo jurídico.

Esta misma hubiera servido como resguardo para la criatura ante las extremosas temperaturas de la frontera, mismas que fueron el principal argumento de quienes abogaron por su partida, sin embargo, la estructura se quedó sin huésped y luce vacía a un costado de la que fuera la obra original que le servía al fallecido Modesto.

Pedro Dorantes

La obra de la casa de Benito

De acuerdo con la pasada administración del parque (encargada de licitar y supervisar la construcción), las instalaciones veterinarias cuentan con dimensiones de 5.30 metros de largo y 10 metros de altura. Acorde con las cuentas de aquel entonces, el costo de toda la edificación fue de un millón 064 mil pesos, de los cuales 700 mil pesos del total fueron destinados a un sistema de calefacción especializado.

Asimismo, se utilizaron materiales como bloques aislantes, se instalaron bloques de sal y se adecuó un acceso especial para el equipo de veterinarios que estaba a cargo de cuidar al animal. Este último hubiera quedado a cargo de un médico en jefe acompañado por estudiantes de la Carrera de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Según Rogelio Muñoz Sapién, entonces administrador del parque, el plan original era reutilizar el área para convertirla en un espacio interactivo dirigido a los niños.

Pedro Dorantes

“La instalación se tiene que terminar porque hay un contrato que se tiene que cumplir. Vamos a ver la forma de reutilizar la casa para que pueda ser de provecho para la ciudadanía”, expresaba el exfuncionario para Net Noticias en enero pasado.

No obstante, según los directivos actuales, esto resultaría difícil por las condiciones del cobertizo y el hecho de que se edificó con el solo propósito de cuidar a una jirafa.

“Reutilizarla sería difícil porque está hecho para eso, es para una jirafa. Son dimensiones muy desproporcionadas, la forma no es amigable para las personas y tiene adentro equipo especializado. A fin de cuentas, es una instalación para una jirafa y aparte, es una instalación que nosotros como parque no podemos modificar ni alterar hasta que no termine el proceso jurídico de la jirafa”, explicó David Rocha Lemus, actual administrador del Parque Central.

Rocha Lemus indicó también desconocer qué es lo que se discute a nivel federal acerca del espécimen africano que ahora radica en la también conocida como "Angelópolis", no obstante, la administración anterior, encargada de autorizar el traslado de la jirafa, señala que el proceso jurídico por el caso de la polémica exmascota de Ciudad Juárez todavía no ha terminado.

Sin resolución

Cabe recordar que, una vez terminadas las numerosas inspecciones de la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (Profepa), el organismo emanado desde la capital del país dictaminó imponer una multa al Parque Central y al Gobierno del Estado por un total de un millón 556 mil 110 pesos como penalización por un supuesto caso de maltrato.

Las intenciones de multar al órgano descentralizado siguieron su curso, pese a que los propios directivos de Africam Safari que estuvieron presentes en su proceso de “aclimatación” señalaron en repetidas ocasiones que el ejemplar oriundo de Culiacán, Sinaloa estaba en un óptimo estado de salud y no presentaba una sola señal del maltrato ni de manejos incorrectos.

“Lo que hicimos fue presentar un juicio de nulidad contra la Profepa para comprobarles que hemos cumplido con todo como nos lo pidieron. Se siguió todo al pie de la letra y siempre se cuidó a Benito. Todos los documentos que nos pidieron, entregamos el plan de manejo, el plan de alimentación y estábamos cumpliendo con todas las adecuaciones en su hábitat, siempre nos habían dicho que todo estaba bien”, explicaba a Net Noticias Muñoz Sapien el pasado mes de febrero.

Según el propio órgano jurídico del parque, el juicio podría ver su resolución hasta siete meses más tarde su fecha de inicio; es decir, concluiría para el próximo septiembre. De fallar a favor de la dependencia estatal, la medida podría desencadenar en tres consecuencias:

La desestimación definitiva de la sanción de la Profepa Una compensación económica para el Parque Central por perjuicios y daños morales El regreso de la jirafa a Ciudad Juárez (solamente si el parque tiene intenciones de recibirla y de cuidarla)

La tercera opción, vale la pena resaltar, parece prácticamente imposible, pues todos los entes involucrados en el tema por parte del estado han concordado en que Benito está en mucho mejores manos fuera de la entidad. Inclusive la gobernadora María Eugenia Campos Galván se disculpó de manera pública con el animal horas antes de que emprendiera su maratónico recorrido a la que ahora es su casa.

Pedro Dorantes

Ni de aquí ni de allá

Pese a los muchos de gritos de victoria por parte de terceros, activistas y el propio Gobierno del Estado de Puebla, el estatus legal de Benito no es del todo preciso y la propiedad del mencionado no reside ni en el norte ni el sur del país. A la fecha, su único dueño es la Federación.

“Yo no podría precisar en que etapa está el proceso jurídico de la jirafa. Lo que sí sé es que es un animal incautado por la Profepa y ese es su estatus. Por ende, el propietario no es el Gobierno de Puebla, es un bien de la nación, porque hasta que no termine este proceso, el espécimen permanece bajo custodia y protección del Gobierno Federal”, dijo Rocha Lemus.

¿Qué han hecho con el hábitat de Benito?

Si bien, la casa como tal permanecerá como un objeto intocable durante los próximos meses, el resto del hábitat ha pasado a convertirse en un vivero de pasto, que de acuerdo los directivos del área verde, permitirá repoblar de vegetación al parque. De este modo se espera poder extraer por lo menos 2 mil 500 metros de pasto natural para poderlo replantar en otras áreas del parque.

“Es un proceso que lleva tiempo y lleva una metodología, primero porque hay que preparar la tierra y seguir todos los pasos y los cuidados de manera adecuada. Nosotros esperamos poder hacer el primer corte el próximo para poder empezar a plantar y volver el parque un lugar mucho más verde y con más vegetación”, puntualizó Rocha Lemus.

Según los tanteos del funcionario, criar e injertar su propio pasto les permitirá gastar cera de 38 pesos por metro cuadrado de recurso, en lugar de los 150 a 170 que se cobran en los viveros privados.