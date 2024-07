Que no se te pase: Últimos días para recoger becas municipales

Ciudad Juárez.- Los padres de familia que fueron seleccionados para recibir la beca de equidad social otorgada por el gobierno municipal, pero que aún no han recogido el beneficio, tienen una última oportunidad para hacerlo. La fecha límite para recoger la beca es el próximo 28 de julio.

A través de la dirección de Educación se hizo el llamado a los beneficiarios a recoger la referencia bancaria en alguna de las tres sedes dispuestas por la dependencia, se tratan de:

- Biblioteca Municipal Arturo Tolentino: sábado 27 y domingo 28 de julio, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

-Coordinadora Zaragoza (zona suroriente): jueves 25 de julio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

- Biblioteca Benito Juárez: viernes 26 de julio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Sólo se entregará la referencia a las becas que fueron aprobadas, y para ello la consulta puede realizarse en https://www.juarez.gob.mx/educacion-becas