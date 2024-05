Ciudad Juárez.- Después de que candidatas del Frente Amplio por México denunciaran que han sido víctimas de agresiones por parte de simpatizantes de Morena, e incluso hicieron responsable al candidato Cruz Pérez Cuéllar, la candidata al Senado, Andrea Chávez declaró que ellas deben mostrar las pruebas y hacer las denuncias correspondientes.

En este sentido, Andrea Chávez Treviño, hizo un llamado para que este proceso sea ordenado y que garantice la seguridad de los juarenses, acudir a las urnas y emitir su voto de manera libre, es decir, cero fraudes.

“Ahora bien, si tienen pruebas que las presenten, existe una fiscalía especializada de delitos electorales, existe la propia Fiscalía General del Estado, que ellos mismos conducen, prácticamente que no es autónoma en el estado de Chihuahua, existe la Fiscalía General de la República, si tienen pruebas que las presenten, porque si no, es demagogia, es grilla y es politiquería, ahora bien, si se han dado cuenta, los juarenses ya no quieren a los panistas, no van a regresar nunca más y es natural que la gente esté molesta, tras varios años de malos gobiernos”, declaro Chávez Treviño.

La diputada federal del Frente Amplio al distrito 04, se agarró a golpes con compañeras de la 4T, frente a todas las cámaras del Congreso. Sin embargo, dijo que en las calles la gente las quiere mucho, por lo cual, reiteró el llamado a que las elecciones del próximo 2 de junio “se lleven a cabo con toda normalidad, con todo el orden, con toda la seguridad, para que sea una fiesta popular”.

Asimismo, la candidata al distrito 03, Lilia Aguilar Gil, declaró que hace tres semanas la candidata de la Ciudad de México, de la delegación de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, hizo un montaje de un atentado, por lo que dijo que están intentando generar en la opinión pública, que hay un estado generalizado de la violencia.

Como defensoras de los derechos de las mujeres y en caso de ser cierto, se solidarizarán con las candidatas; sin embargo, consideró que este tipo de denuncias continuarán aumentando y que esta es meramente una “estrategia política”, dijo.