Puerta 36 ¿Un recurso para los migrantes? mitos y realidades

Ciudad Juárez.- Lejos de alcanzar los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular firmado hace cinco años, al cierre del año 2023 se mantiene el flujo irregular de personas procedentes de diversas nacionalidades a través de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, Estados Unidos (EU). Siendo la “puerta 36” un punto clave para la confusión y el ingreso al país del norte.

El muro fronterizo instalado en la línea divisoria entre ambas naciones se caracteriza por contar con señalética, aproximadamente cada milla, en donde un número identifica el punto en el que las personas se encuentran. Durante el presente año, la puerta 36 ha sido un referente donde convergen los migrantes para adentrarse al cauce del río Bravo y cruzar a EU.

Sin embargo, esa acción está rodeada de desinformación, confusión y decisiones desesperadas, así lo señalan organizaciones de ayuda humanitaria que atienden a la población en situación de movilidad en esta frontera.

Alejandra Corona Carbajal, abogada y coordinadora de la organización internacional Servicio Jesuita para Refugiados (JSR, por sus siglas en inglés) explicó que la función de las puertas es de uso administrativo, como entradas que son utilizadas por la Guardia Nacional o la Policía Migratoria de Estados Unidos, sirviendo para el patrullaje y vigilancia de la frontera de ese país.

En mayo de este año terminó la aplicación del Título 42, una medida sanitaria del gobierno estadunidense que restringió el ingreso de personas con el objetivo de frenar la propagación del covid-19; durante su uso, organizaciones denunciaron que fue usada como un método para regular la migración. Luego se reactivó el Título 8, Ley que regula la migración en EU.

Planteó que la norma de Estados Unidos establece que es un ingreso por un puerto de entrada no oficial, debido a que solo las garitas o puentes son los legales, ocasionando confusión entre las personas en movilidad, debido a que se ha esparcido el rumor de que es viable o legal, cuando no es así.

La única entrada establecida por EU como regular para ingresar a solicitar asilo a su territorio es mediante la aplicación CBP-One; por lo que al tomar la opción de “entregarse”, los migrantes han tenido que enfrentar la subjetividad y discrecionalidad de los agentes estadunidenses si los procesan, si le dan admisión a asilo o si les dan una deportación expedita.

“El uso de ese punto en específico, es un tema de desinformación, porque esto que sucede hoy por hoy en la puerta 36 podría pasar en cualquiera de las puertas; no es que esta sea la ‘puerta buena’, es que la gente está haciendo fila y se está conglomerando, las autoridades estadunidenses tienen la obligación de que como ya están en su territorio procesarlas para saber qué va a pasar con ellos”, planteó la abogada de JSR.

Incluso en marzo y en septiembre del presente año, periodísticamente se documentó que las personas en movilidad utilizaron otras puertas como la 35, la 40, la 41 y 42, incluso la 47 que está más hacia El Valle de Juárez. Siendo completamente circunstancial el uso de la puerta.

La desesperación ante los prolongados tiempos de espera ha ocasionado que las personas en contexto de movilidad abandonen la opción de recurrir a la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), manifestando al ser abordados tanto en albergues como en las calles y frente al cauce del río Bravo que ya no desean esperar hasta seis meses a que se les asigne la cita para entrar al país de forma legal para iniciar su proceso de asilo.

¿Qué ocurre al cruzar la puerta?

Cristina Coronado Flores, coordinadora del programa de apoyo a migrantes de la sociedad misionera de San Columbano, el comedor instalado en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad Juárez, acusó que las necesidades de las personas migrantes han sido tomadas como un tema político.

“No es tanto como ellos lo perciben, es lo que hace CBP, dicen que no abren la puerta, pero sí la abren. Cuando empiezan a llegar masivamente, entraron grupos muy grandes (…) en el caso de estas últimas semanas para acá, los están expulsando por Janos y quedaban en la frontera, ahora los están llevando a Zacatecas, pero de todas formas siguen subiendo en el tren. Como México dijo que no va a deportar, la gente sigue subiendo al tren, ya tenemos flujo de personas que sacaron por Janos (después de entrar por la puerta 36) y fueron llevados a Zacatecas”, planteó la defensora de los derechos humanos.

Destacó que el tema no es el número de la puerta, sino las acciones tomadas por las autoridades, debido a que, si la situación de apertura se da en otro punto, el flujo se moverá a otra puerta.

“(Las personas migrantes) se están ‘entregando’ como un último recurso para no quedarse en Juárez, pensando en que porque alguien cruzó y lo liberaron, eso también van a poder hacerlo. Muchos saben que hay gente retornada, lo que no saben todos, es que de los que están cruzando, algunos tienen citas muy pronto con juez, todavía no pueden aplicar para un permiso de trabajo o solicitar asilo, hasta que vean a un juez”, destacó respecto a la desinformación que agrava las circunstancias.