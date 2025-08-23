Ciudad Juárez.- Esta mañana la actividad en los puentes internacionales registra una afluencia vehicular fluida con tiempos de espera menores a una hora para cruzar a la vecina ciudad de El Paso, Texas.

En un recorrido realizado por Netnoticias se pudo constatar que por tiempos de espera el puente internacional El Paso del Norte (Santa Fe) con reporta entre 30 y 35 minutos para cruzar en automóvil, mientras que los peatones reportan sólo dos minutos de espera.

En el caso del puente Córdoba Américas (libre), para cruzar con tiempos de espera de aproximadamente 45 minutos en automóvil y menos de cinco minutos para peatones.

Con un tiempo de espera similar, el puerto fronterizo Zaragoza (Ysleta) estima entre 40 y 45 minutos de tiempo de espera para automovilistas. En el caso de quienes cruzan caminando las filas tardan menos de cinco minutos.

Las opciones para cruzar fuera de la mancha urbana como el puente, Guadalupe tornillo o el crucero de Santa Teresa cuentan con tiempos de espera entre 15 y 20 minutos para llegar al vecino país.