Ciudad Juárez.- La incidencia de cinco muertes de ciclistas en percances viales ocurridos en las calles de Ciudad Juárez en lo que va del año provocan la revisión de la información de los casos, el reglamento municipal y las posibilidades de que estos hechos no se repliquen, así como las opciones para que sus usuarios puedan contar con una forma de protección, pero ¿podría un seguro garantizar el bienestar de los ciclistas en la ciudad?

Al consultar a usuarios de la bicicleta, activistas, integrantes de organizaciones y a la autoridad, la respuesta es no, pues existen otros factores que están involucrados para que exista una cultura vial compartida conforme a la pirámide de movilidad urbana, la cual prioriza los modos de transporte que promueven la equidad, el beneficio social y dañan menos el medio ambiente.

El orden debe dar prioridad a los peatones, especialmente a las personas con discapacidad, niños, adultos mayores, etcétera; después a ciclistas, seguidos de los usuarios del transporte público, luego el transporte de carga; al final, el automóvil y las motocicletas.

Si eres un usuario de la bicicleta, quieres incorporar este medio de transporte a tu cotidianidad o quieres aprender más de la responsabilidad que tienes al conducir otro vehículo y compartir la calle con los ciclistas, te contamos aspectos que puedes tomar en cuenta al circular por la ciudad.

¿Un ciclista puede adquirir un seguro?

El Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez no contempla que una persona usuaria de la bicicleta deba cumplir con un registro, contar con un permiso, licencia o deba portar una póliza de seguro.

Samuel Zamora, tiene 28 años y desde hace siete se mueve en la ciudad a bordo de su bicicleta de forma cotidiana, para ir al trabajo, a casa y otras actividades recreativas, pero también la utiliza para participar en actividades deportivas y de competencia.

Al consultar su experiencia acerca de si alguna vez consideró o buscó la opción de adquirir un servicio de seguro que le dé cobertura en su movilidad ciclista, compartió que se encontró con varias limitantes por parte de las aseguradoras para brindar protección a quienes usan la bicicleta como transporte urbano.

El entrevistado describió que hace un par de años se encontró en un escenario en el que fue víctima de un choque y el seguro de daños del conductor del automóvil intervino para brindarle atención médica, sin embargo, él no contaba con una póliza de compra, por lo que no pudo comprobar el valor y propiedad de su bici para que la aseguradora respondiera por la cobertura de daños.

“Desafortunadamente es algo que no todos tenemos muchas veces se compran de segunda mano, por eso no tengo seguro de bicicleta. Hay seguros que son personales para accidentes, pero te cubren usualmente gastos médicos y no estoy seguro si algunos no te incluyen un accidente vehicular de bicicleta. Esas trabas legales, entiendo que la factura la piden todas las aseguranzas”, explicó.