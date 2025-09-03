Ciudad Juárez.– A lo largo del tiempo, los comerciantes han recurrido a diversas estrategias para promocionar sus productos y atraer la atención del público: desde espectaculares en avenidas principales hasta anuncios pintados en bardas y pendones colgados en postes. En años recientes, una práctica que ha cobrado fuerza es la colocación de banderines en la vía pública; sin embargo, lo que comenzó como una herramienta llamativa de marketing hoy representa una creciente problemática urbana que afecta tanto la imagen de la ciudad como la seguridad y movilidad de los juarenses.

Aunque para muchos estos adornos son una forma económica y efectiva de publicidad, su instalación irregular ha generado múltiples conflictos: obstruyen la visibilidad de conductores y peatones, afectan la estética urbana y, en algunos casos, incluso violan reglamentos municipales.

Gibrán Solís, director de Limpia del Municipio, explicó que esta situación ha atraído la atención de las autoridades, quienes en un esfuerzo conjunto por mejorar la imagen urbana de la ciudad han implementado operativos, principalmente en vialidades con mayor flujo de peatones y vehículos, con el fin de regular el uso de estos artículos.

“Sabemos que es una herramienta de publicidad importante para los comerciantes, pero los invitamos a que busquen alternativas que no perjudiquen el libre tránsito de los peatones ni la visibilidad de los conductores”, señaló el funcionario.

Las banderas publicitarias se vuelven especialmente problemáticas en una ciudad como Juárez, donde los vientos son frecuentes e intensos. Debido a que estos banderines están elaborados con materiales flexibles, su constante movimiento puede resultar molesto e incluso peligroso cuando se colocan cerca del cordón de la banqueta, como ocurre en la mayoría de los casos. Esto termina por obstruir la visibilidad de los conductores, aumentando el riesgo de accidentes.

Reglamentos ignorados = calles saturadas

A pesar de que existen reglamentos municipales que regulan la publicidad en la vía pública, muchos comerciantes desconocen o simplemente ignoran estas disposiciones.

“El Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana obliga a los comerciantes a contar con un permiso de Desarrollo Urbano para colocar cualquier tipo de publicidad en la vía pública”, indicó Solís.

De acuerdo con datos de la Ley de Ingresos del Municipio y de la Dirección General de Desarrollo Urbano, el costo por la colocación de anuncios publicitarios sin permiso es de 50 UMAS, es decir, 5 mil 657 pesos. Además, se contempla otra multa de 100 UMAS por la colocación de pendones, mantas y/o publicidad sobre la vía pública y equipamiento urbano.

Un monitoreo realizado a través de redes sociales indica que este tipo de anuncios cuesta entre 900 y mil 300 pesos, dependiendo del tamaño, material y diseño de cada bandera publicitaria. Por ello, las autoridades recomiendan tramitar el permiso antes de invertir en su elaboración.

Banderas publicitarias, riesgo visual para conductores

Como se mencionó anteriormente, la colocación de banderines no solo representa una molestia visual, sino también un riesgo real para la seguridad vial. En zonas de alto flujo vehicular, pueden ocultar señales de tránsito, impedir la visibilidad en esquinas o semáforos, e incluso distraer a los conductores.

Autoridades reconocieron que, en ciertos casos, estos elementos han contribuido a accidentes menores que podrían prevenirse fácilmente si no existiera la obstrucción.

La instalación de banderines en la vía pública además constituye una clara violación a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, así como a la normativa de accesibilidad universal, la cual obliga a diseñar y mantener una infraestructura vial inclusiva que priorice el paso seguro de peatones, especialmente aquellos con movilidad reducida.

La ayuda que estorba

Durante una encuesta realizada a juarenses sobre este tipo de publicidad, se encontraron opiniones divididas. Mientras algunos respaldan su uso, otros consideran que son un estorbo.

“Sí está bien para el negocio, pero sí estorban porque lo ponen ahí en la pasada donde va uno, y de por sí las banquetas no están muy bien”, comentó una transeúnte encuestada.

“Hace unos meses instalé uno de estos banderines publicitarios en mi negocio para darme más visibilidad, pero honestamente desconocía que era necesario contar con un permiso municipal para colocarlo”, expresó Alejandro Román, propietario de un negocio de venta de comida.

“Se ven feos porque algunos negocios los tienen todos amontonados y tapan la visibilidad”, opinó por su parte Ana Karen Torres, otra ciudadana entrevistada.

Operativos continuarán...

El programa de reordenamiento urbano, implementado por las dependencias municipales, contempla dar continuidad a los operativos de limpieza, lo que incluye el retiro de banderines y la aplicación de multas a los propietarios que incumplan con el reglamento.

En la más reciente intervención realizada en el bulevar Manuel Talamás Camandari, inspectores de Desarrollo Urbano entregaron ocho notificaciones y aplicaron una multa. En las próximas semanas, el operativo regresará al suroriente de la ciudad para verificar que las personas notificadas hayan acatado las restricciones.