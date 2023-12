Publican tarifas de la JMAS en Juárez para 2024

Ciudad Juárez.- La tarifa por el servicio de agua potable en Ciudad Juárez durante el 2024 será de 2.69 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), según reportó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en el Periódico Oficial del Estado.

Cargando...

Este miércoles, en el Periódico Oficial del Estado (POE), fueron publicadas las tarifas del servicio de agua en 48 municipios del estado, incluido Juárez, en donde se mantendrá un costo aproximado por debajo de los 300 pesos por 10 metros cúbicos del vital líquido.

De acuerdo con la información proporcionada por la descentralizada, la cuota mínima de arranque en el uso doméstico es de 10 metros cúbicos, teniendo una tarifa de 2.69 UMA's. Según primeras estimaciones, se prevé que para 2024, el valor de la UMA llegue a los 107.89 pesos, de ser así, el usuario promedio pagaría alrededor de 290 pesos mensuales por su servicio de agua potable.

En cuanto a la tarifa comercial, la JMAS cobraría 4.08 UMA's para consumos de 1 a 10 metros cúbicos, es decir, un aproximado a los 440 pesos al mes. Mientras que en el uso industrial, se pagaría 3.41 UMA's como mínimo, lo que se traduciría a poco más de 367 pesos.

Cargando...

Otro de los ajustes se dio en el servicio de alcantarillado sanitario y saneamiento, en donde se prevé una cuota de 10.11 UMA's para consumos de 1 a 25 metros cúbicos, es decir, alrededor de mil 90 pesos.

La distribución de agua potable en camión cisterna quedaría en 2024 de la siguiente manera:

- Agua potable para uso doméstico y comercial en zona servida, costo de transportación incluido siempre que se cuente con la disponibilidad, tendrá una cuota de 0.79 UMA's

- Agua potable para uso doméstico en zonas no servidas hasta 2 metros cúbicos por vivienda para camiones cisterna del organismo operador, será sin costo.

- Agua potable para comercios localidades en zonas no servidas por local para camiones cisterna del organismo operador, tendrá tarifa de 0.77 UMA's/m3

- Agua potable para camiones cisterna particulares que carguen agua en las instalaciones del organismo operador y se distribuya en zona servida, pagará una cuota de 0.59 UMA's

- Agua potable para camiones cisterna particulares que carguen agua en las instalaciones del organismo operador y se distribuya en zonas no servidas para uso doméstico, será de 0.17 UMA's

Mientras que la distribución de agua residual tratada en camión cisterna quedó de la siguiente manera:

- Agua tratada, incluye costo de transportación. 0.39 UMA por cada metro cúbico.

- Agua tratada, sin incluir el costo de transportación. 0.14 UMA por cada metro cúbico.

En tanto que el servicio de agua tratada por red para uso en parques y jardines, quedó establecida en 0.04 UMA’s el metro cúbico, debiendo pagar un volumen mínimo de 20 m3.

El Consejo de Administración de la JMAS señaló que fin de establecer condiciones justas para que los ciudadanos contribuyan para los gastos públicos y hacerlo de manera proporcional, se realizó una evaluación de los costos en los que incurre la prestación de los servicios.

La estructura tarifaria 2024, cumple con la función social para garantizar el acceso al agua, sin desatender las necesidades y fortalecer el ingreso para generar condiciones de sustentabilidad y operatividad, detalló el documento.

Es importante mencionar que será durante el mes de enero que el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi) dé a conocer el valor oficial de la UMA en 2024.