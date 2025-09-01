Proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones determinará los siguientes pasos

Ciudad Juárez.– El proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones, que ya se encuentra en elaboración, será el que marque la pauta a seguir en esta infraestructura para Juárez, así lo mencionó el representante de la gobernadora luego de abordar el tema con los empresarios que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Ahorita podemos tener una cifra estimada, pero realmente no tenemos claridad. Por eso se requiere el proyecto ejecutivo y, una vez que se tenga el faltante, más la proyección de lo que se puede ingresar por cuestión de impuestos, ahí se estimarán las cantidades y se verá cuánto se pedirá aportar a cada nivel de gobierno”, expresó el funcionario.

De acuerdo con Carlos Ortiz, tanto en el gobierno estatal como en el municipal ya ha habido encuentros con el Fideicomiso para el Centro de Convenciones para tratar el tema del apoyo en el financiamiento. Sin embargo, no se puede hablar de avances hasta que el primer proceso concluya, según comentó el presidente del Fideicomiso, Javier Gómez Ito.

“Se tiene que hacer el proyecto ejecutivo, las ingenierías y luego ya se va a sacar el presupuesto. Estamos hablando apenas de que van a realizar el diseño exterior, la distribución interior y, posteriormente, se comenzará a trabajar en las ingenierías. Teniendo las ingenierías, tenemos que mandar presupuestar y luego vendría la licitación, en su momento. Pero para tener un estimado de precio todavía falta”, mencionó el presidente del Fideicomiso.

De acuerdo con lo expuesto por el representante de la gobernadora ante los integrantes del CCE, y confirmado por el presidente del Fideicomiso, los primeros avances del proyecto ejecutivo estarían listos a principios de noviembre.

“Creo que el proyecto ejecutivo incluso puede estar hasta noviembre”, dijo el representante de la gobernadora en Juárez.

“Vamos a presentar ya los primeros renders a más tardar a principios de noviembre”, confirmó Gómez Ito.

Según las estimaciones tanto del representante de la gobernadora como del presidente del Fideicomiso, estos trabajos quedarían concluidos alrededor del cierre del año.