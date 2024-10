Proyecto del alcalde busca mejorar el transporte de Juárez con camiones

Ciudad Juárez.- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que el proyecto presentado a la Federación en el tema de transporte busca fortalecer lo que ya se tiene en esta frontera, por ello la propuesta contempla principalmente mejora en camiones.

Durante conferencia de prensa el alcalde descartó que su proyecto de transporte contemple la modalidad de Trolebús como lo había propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira en búsqueda de la presidencia.

“Nuestro proyecto es con camiones… quisimos hacer un análisis de nuestra realidad”, dijo el mandatario, quien reiteró que la Federación le dio el visto bueno, aunque se encomendó hacer algunas precisiones.

Pérez Cuéllar, aunque no abundó sobre los detalles dijo que el proyecto contempla reforzar lo que ya está y el tema central que son los camiones, pues dijo que si no hay camiones no hay manera de reforzar lo que ya se tiene.

El edil mencionó que para darlo a conocer a la opinión pública, primero buscará tener una cita con la gobernadora para presentar el proyecto y buscar fondearlo.