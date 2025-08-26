Proyectan construir puente en el eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que están proyectando la construcción de un puente en el cruce del bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel, que vendrá a desahogar el tráfico que se tiene en este sector.

Mencionó que para ese proyecto se está en pláticas con Grupo México Transportes, anteriormente conocida como Ferromex, ya que se requiere el permiso porque es una zona donde se tienen vías.

“Estamos proyectando un puente por encima, lo estamos proyectando con Ferromex, en el eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza ahí también es un tráfico impresionante, tenemos dinero podemos hacerlo necesitamos nada más el permiso, no sería dinero de Ferromex, solo se necesitamos el permiso”, puntualizó el alcalde.

Indicó que se requiere del apoyo del Gobierno ya que el presupuesto del Estado es 10 veces mayor para la entidad que el que tiene este municipio pero aquí se tiene a casi a la mitad de los chihuahuenses.