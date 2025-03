Ciudad Juárez.- Madres y padres de familia se manifestaron hoy afuera de la guardería “Mi Mundo de Colores” para exigir justicia tras los casos de abuso y maltrato infantil denunciados en el centro de cuidado para menores. Con pancartas en mano, expresaron su indignación y dolor, exigiendo sanciones contra los responsables y mayores controles en las estancias subrogadas por el IMSS.

“¡Justicia para nuestras infancias!”, “¡No le tenía miedo a la oscuridad!” y “El Abuso nunca es amor, queremos justicia!!!”, eran algunas de las frases plasmadas en los carteles que sostenían las familias afectadas. En un posicionamiento público, señalaron que lo ocurrido no es un caso aislado, sino el reflejo de un sistema de supervisión deficiente que ha fallado en garantizar la seguridad de la niñez.

Una madre de familia, quien prefirió mantenerse en el anonimato, denunció la falta de información clara sobre la gravedad del caso. “No teníamos ningún indicio de que era un asunto urgente de tal gravedad. Se notificó como si fuera parte de un protocolo más y muchas familias siguieron llevando a sus hijos porque no se especificó lo que realmente estaba pasando. Esto agravó la situación y expuso a más niñas y niños. Ahora enfrentamos alteraciones en el patrón de sueño, ansiedad… ha sido un evento traumático para todos, incluso para quienes las investigaciones han determinado que sus hijos no fueron violentados. No se trata solo de confirmar casos, sino de exigir que existan protocolos efectivos y educación para madres y padres que nos ayuden a reconocer cualquier señal de abuso”, expresó.

Entre sus demandas, las familias exigen una investigación a fondo, la intervención de la CNDH y protocolos más estrictos para la contratación y supervisión del personal en las guarderías. También hicieron un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y refuerce la vigilancia en estos centros.

En respuesta, el IMSS en Chihuahua informó que está al tanto del proceso penal y que, como medida precautoria, el Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil suspendió temporalmente la licencia de funcionamiento de la guardería. Además, el Seguro Social aseguró que trabaja en la reubicación de los menores y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades en la investigación.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, informó que hasta el momento una persona ha sido vinculada a proceso por abuso sexual y se encuentra en prisión preventiva. Además, se han iniciado 19 carpetas de investigación adicionales y se han realizado revisiones médico-psicológicas a 68 niñas y niños.

Las familias advirtieron que continuarán con sus protestas hasta obtener justicia y garantías de que ninguna otra niña o niño volverá a ser víctima de maltrato en un espacio que debería ser seguro.