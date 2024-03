Ciudad Juárez.- Antes del inicio de clases del turno vespertino en la Secundaria Estatal 3001 docentes se manifestaron en contra de la directora Tania Sara Beltrán Muñoz, a quien señalaron por acoso laboral.

El profesor Nivardo Jabalera, representante delegacional del Sindicato, expresó que inicialmente se pensaba tomar el plantel e impedir el ingreso de los alumnos, docentes y de la misma directora, para convocar a las autoridades educativas a atender los oficios de quejas que han entregado de forma recurrente.

“Las autoridades no nos escuchan y el problema que más grande que tenemos en la escuela es el abuso de autoridad, el acoso laboral, señalamos a la maestra Tania Sara Beltrán Muñoz, ha desperfilado a los compañeros y como se dirige no es la manera más correcta”, apuntó el representante sindical.

Debido a que un grupo de 13 trabajadores del plantel habían respaldado un escrito en el que solicitaban una auditoría y se pronunciaban en contra del hostigamiento recibido. Dicho documento se filtró y Beltrán Muñoz los “exhibió” en la junta del Consejo Técnico y les dijo que habría represalias en contra de quienes expresaron sus inconformidades, explicó Jabalera a medios de comunicación.

Los docentes refirieron el caso particular de una maestra a la cual se le quitaron 15 horas de su jornada frente a grupo argumentando reducción de alumnos mientras que el resto de profesores perdieron solo una o dos horas clase.

“Lo que más nos molestó es que la maestra enviaba oficios a la maestra y no la quería dentro de ningún grupo (...) no la acomodó Educación en ningún lado y ella se tenía que seguir presentando a su trabajo, porque si no la iban a cesar, pero la quería aquí afuera y aquí estuvo mi compañera como seis meses, traía esta infección de oído porque estaba ahí en el frío, cumpliendo su horario porque no la dejaba entrar”, explicó una de las docentes que se manifestó.

Los trabajadores de la educación explicaron que las situaciones con las que se han inconformado surgieron el ciclo escolar anterior, sin embargo, en el periodo 2023-2024 se han agravado.

“Creemos que sí (hay influyentismo) debido a que hemos tomado todas las instancias, hemos hecho todo lo que posible y no se ha atendido la problemática, este asunto ya está (reportado) hasta la ciudad de Chihuahua”, detalló Jabalera.

Los maestros destacaron que la visibilización del caso ha estado siempre en al margen de las aulas para evitar afectar a los alumnos, sin embargo los malos tratos han sido hacia todo el personal del plantel, lo que pudiera influir en el ambiente escolar.

“Queremos que los niños estén bien y como secretario delegacional me interesan los derechos de mis compañeros trabajadores, pero lo que los maestros comentan también que lo que menos quieren perjudicar es a los alumnos porque nos debemos a ellos”, concluyó.