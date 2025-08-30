Ciudad Juárez.- Las mascotas, como parte de las familias juarenses, tienen derecho a la salud, por lo que el Gobierno del Estado ofrece vacunas antirrábica gratuitas en la feria de salud que realiza hoy en El Mezquital.

Decenas de propietarios de perros y gatos han acudido al punto de vacunación para garantizar la cobertura y protección de sus mascotas contra el virus de la rabia.

La Secretaría de Salud, a través del área de vectores y zoonosis, se encuentra ofreciendo cobertura de vacunación, antirrábica tanto para perros como gatos a partir de un mes de edad.

Entre las recomendaciones que emitió el sector salud para la atención oportuna de las mascotas es que vayan con correa o transportadora para facilitar la vacunación en entornos donde habrá otros ejemplares.