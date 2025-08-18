Protección Civil recibe nueve vehículos para reforzar la prevención

Ciudad Juárez.– Esta mañana, la Dirección de Protección Civil Municipal recibió nueve camionetas nuevas que serán utilizadas para la supervisión y prevención de riesgos en la ciudad.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar indicó que la entrega de este equipamiento es fundamental para que el personal pueda realizar revisiones en distintos lugares y, de esta manera, prevenir incidentes.

“Con este equipamiento esperamos que puedan desempeñarse mejor, considerando siempre las limitaciones del cargo”, expresó el edil.

Por su parte, Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, destacó que la principal función de su dependencia es prevenir riesgos, por lo que estos vehículos representan un apoyo importante.

“Esto fortalece y amplía las medidas de seguridad. La función principal de esta dirección es prevenir; una vez que esto falla, entran los cuerpos de emergencia. Por eso es muy importante este apoyo, señor presidente, para que la prevención llegue a todos lados”, comentó Rodríguez.

El director agregó que este tipo de verificaciones se realiza en escuelas, maquiladoras, negocios y eventos de la ciudad.