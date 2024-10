Ciudad Juárez.- Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, exhortó a la ciudadanía a revisar sus equipos de calefacción para evitar accidentes y sobrecarga de emergencias durante los frentes fríos más intensos.

El funcionario recomendó no esperar hasta los días más fríos para poner a punto los calentones, ya que es común que tanto familias como escuelas acudan en masa a solicitar revisiones en ese momento, complicando las labores del cuerpo de bomberos.

“Es importante que la gente ya empiece a revisar sus aparatos. Si detectan alguna falla, que se acerquen a los bomberos para que los verifiquen y eviten riesgos. Además, esto nos facilita atender otras emergencias”, declaró Rodríguez.

Prevención para el uso seguro de calentones

Rodríguez compartió algunas recomendaciones para el correcto uso de los aparatos:

1. Limpieza periódica: Se recomienda sopletear el calentón en una desponchadora o con un compresor antes de su uso.

2. Monitoreo constante: No se debe dormir con el calentón encendido ni dejarlo sin supervisión.

3. Ventilación adecuada: Es fundamental mantener dos ventanas abiertas en lados opuestos para asegurar la circulación del oxígeno.

4. Precauciones con niños: Los menores no deben acercarse a los aparatos para evitar quemaduras o accidentes.

5. Alerta por monóxido de carbono: “Es un asesino silencioso”, advirtió Rodríguez, por lo que insistió en no usar los calentones en habitaciones mal ventiladas.

Instalación y mantenimiento seguro

El director de Protección Civil subrayó que los calentones portátiles con tanque de gas deben ser manejados con cuidado. “Siempre hay que revisar posibles fugas con agua y jabón. Si se detecta una fuga, la solución es ajustar mecánicamente la tuerca del aparato, no improvisar con selladores caseros”, indicó.

Rodríguez concluyó que, si el equipo presenta un desperfecto que no puede solucionarse en casa, lo mejor es llevarlo a un especialista o al departamento de bomberos para una revisión completa. “Es mejor prevenir desde ahora que enfrentar una emergencia después”, finalizó.

De acuerdo con datos periodísticos, entre octubre de 2023 y febrero de 2024 se registraron 15 casos de intoxicación por monóxido de carbono, todos sin defunciones.