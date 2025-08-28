Ciudad Juárez.- En estos momentos, Ciudad Juárez registra temperaturas de 33 grados bajo un cielo mayormente soleado. El calor obliga a transeúntes y automovilistas a cubrirse del sol mientras realizan sus actividades cotidianas.

La Dirección General de Protección Civil informó que este jueves la temperatura máxima alcanzará alrededor de 36 °C, con mínima de 24 °C.

El pronóstico indica condiciones mayormente soleadas durante el día, pero con una probabilidad de entre 10 y 15 por ciento de lluvias y tormentas eléctricas entre las 7:00 y 10:00 de la noche.

En caso de presentarse, podrían registrarse descargas eléctricas, rachas fuertes de viento, caída de granizo e inundaciones en zonas susceptibles, así como aumento en el cauce de ríos y arroyos.