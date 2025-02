Ciudad Juárez.– De nueva cuenta el Parque Central Oriente surgió como propuesta para construir el anhelado Centro de Convenciones Paso del Norte, así se reconoció hoy luego del encuentro entre los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE ) y el nuevo representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz.

De acuerdo con Ortiz, el Centro de Convenciones no solo es un anhelo de la ciudad, sino una necesidad para aumentar la competitividad de Juárez, y aunque no quiso hablar de algún terreno en particular, sí se refirió a las opciones.

"En este momento no es Gobierno del Estado quien puede decidir el tema del terreno, lo que sí es que respaldamos lo que el fideicomiso realice ya estamos viendo algunas opciones, o la está viendo el fideicomiso, vamos a tratar de empujarlo para que empiece pronto a construirse", mencionó el representante de la gobernadora.

Héctor Núñez Polanco, coordinador en turno del CCE, admitió que después de 20 años de tratar de consolidar la construcción de esta infraestructura para la ciudad, el terreno siempre ha sido uno de los impedimentos para alcanzar un acuerdo.

"Es el terreno es el que ha detenido todo, ya hay proyectos arquitectónicos, ya hay un presupuesto para iniciar, pero el terreno es definitivo, al no haber un terreno va a seguir este proyecto sin cristalizarse, ahorita en este momento el terreno más idóneo es el del Parque Central", mencionó el líder empresarial.

De hecho entre los acuerdos del CCE están el hacerle la solicitud la petición a la gobernadora María Eugenia Campos para considerar ese terreno.

Claudia Sánchez

Los empresarios estiman un costo aproximado de 800 millones de pesos para la inversión de este proyecto, de los cuales el Fideicomiso para el Centro de Convenciones Paso del Norte y cuenta con alrededor de 300 millones de pesos. "Con lo que se tiene ya hay para empezar", dijo el coordinador del CCE.

Y a pesar de que los terrenos del Parque Central son idóneos para este proyecto, por su cercanía con el aeropuerto, restaurantes, a los hoteles, a la avenida principal de la ciudad, hay otro tema que considerar, los terrenos del parque son federales.

De acuerdo con empresario, en caso de admitir está propuesta, el Gobierno del Estado tendría que realizar los trámites necesarios ante el Gobierno Federal.