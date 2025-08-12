Ciudad Juárez.- En su sesión mensual, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez analizó la necesidad de reforzar los recursos humanos e infraestructura de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) informó un comunicado.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la FEM y fue encabezado por el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, y el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia, Rogelio González. A la reunión asistieron representantes de corporaciones policiales, instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el diálogo, la fiscal Wendy Chávez Villanueva consideró viable la propuesta de incrementar personal y mejorar las condiciones del inmueble para optimizar la atención a las víctimas.

También participaron el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas; el director de la Agencia Estatal de Investigación, Arturo Zuany Portillo; el encargado de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Yarim Vázquez, y el vicefiscal Francisco Sáenz.

Compartir:
Tal vez te interese
Juárez: Policía identifica un arma de cargo en la escena del crimen de agentes
Juárez Juárez: Policía identifica un arma de cargo en la escena del crimen de agentes
Cae hombre que intentó 'exportar' 850 tortugas hasta Hong Kong
Internacional Cae hombre que intentó 'exportar' 850 tortugas hasta Hong Kong
Publicidad
Enlaces patrocinados