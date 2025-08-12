Ciudad Juárez.- En su sesión mensual, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez analizó la necesidad de reforzar los recursos humanos e infraestructura de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) informó un comunicado.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la FEM y fue encabezado por el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, y el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia, Rogelio González. A la reunión asistieron representantes de corporaciones policiales, instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el diálogo, la fiscal Wendy Chávez Villanueva consideró viable la propuesta de incrementar personal y mejorar las condiciones del inmueble para optimizar la atención a las víctimas.

También participaron el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas; el director de la Agencia Estatal de Investigación, Arturo Zuany Portillo; el encargado de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Yarim Vázquez, y el vicefiscal Francisco Sáenz.