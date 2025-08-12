Proponen fondo anual de 5 mdp para apoyar a madres buscadoras en Juárez

Ciudad Juárez.- La regidora María Adame presentará mañana un punto de acuerdo para la creación de un fondo presupuestal de 5 millones de pesos destinado a apoyar a grupos de madres buscadoras de hijos e hijas desaparecidos.

En conferencia de prensa, la regidora de Morena explicó que su propuesta nace de la deuda que tiene la comunidad con las madres buscadoras, quienes por décadas han dedicado su vida a buscar a sus familiares desaparecidos, y que durante ese tiempo no han contado con el apoyo de las autoridades gubernamentales.

Explicó que la propuesta busca la apertura del Cabildo para destinar un fondo anual de 5 millones de pesos para apoyar a las madres en gastos como viáticos, adquisición de materiales, alimentación, entre otros puntos que ellas requieren para continuar la búsqueda.

Este fondo, dijo, será manejado por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), y para su asignación se hará un análisis previo de los casos para garantizar que el recurso se ejerza conforme a lo etiquetado.

Asimismo, mencionó que se propuso la construcción de un muro que reconozca la labor de las madres buscadoras; este espacio se contempla realizar en la zona centro de la ciudad, aunque aún no está definido el lugar exacto.