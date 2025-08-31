Propina golpiza a ex porque se negó a retomar relación; municipales lo arrestan

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de un hombre, señalado por su expareja sentimental de haber llegado a su domicilio a agredirla física y verbalmente cuando ella se negó a continuar la relación.

En un comunicado se informó que David Jesús P. B. de 29 años, fue arrestado en el cruce de las calles Jarudo Sur y Jarudo Oriente, en la colonia Infonavit Jarudo.

En el documento se agregó que otras cinco personas fueron arrestadas por su responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en hechos distintos.

Javier Adrián S. Z. de 25 años, fue detenido en el cruce de las calles Puerto Marsella y Puerto de Palos, en la colonia Tierra Nueva etapa II, después de ser denunciado por su madre de haberla agredido a golpes tras sostener una discusión cuando su hijo se encontraba intoxicado.

David Jesús P. B. de 29 años, fue arrestado en el cruce de las calles Jarudo Sur y Jarudo Oriente, en la colonia Infonavit Jarudo, después de ser acusado por su expareja sentimental de haber llegado a su domicilio a agredirla física y verbalmente cuando ella se negó a continuar la relación.

David Enrique H. T. de 27 años, fue detenido en el cruce de las calles Francisco Zarco y avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Fuentes los Nogales, al ser denunciado por su hermana de haberla golpeado y amenazado de muerte con un cuchillo después de sostener una discusión por el mantenimiento de la vivienda.

Francisco Manuel F. R. de 30 años, fue arrestado en el cruce de las calles Dolores de Revilla y Juan José Méndez, en la colonia México 68, tras ser acusado de iniciar una riña familiar, cuando se encontraba en un convivio.

Víctor Manuel G. O. de 21 años, fue detenido en el cruce de las calles Privada Mercato y Mercato, en el fraccionamiento Nápoles, luego de que fue acusado de golpear a su esposa por celos.

Fernando S. S. de 42 años, fue arrestado en el cruce las calles Prolongación Manuel J. Clouthier y Baudelio Pérez Macharas, en la colonia Real de Waterfill, luego de que fue sorprendido golpeando a su esposa tras sostener una discusión por celos.

“Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado”, emitió el documento.