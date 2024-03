Ciudad Juárez.- El uso de la tecnología está ligado a casi cualquier actividad diaria, incluso la diversión, por lo que en la ciudad surgió “Board Masters CDJ”, un proyecto que promueve la convivencia comunitaria dejando de lado el uso de teléfonos, tabletas o computadoras, practicando juegos de mesa.

Inicialmente se impulsaron días de juego junto con el club “Petauro Lector”, sin embargo, el interés de los fronterizos generó la oportunidad de buscar espacios para llevar actividades a diferentes puntos de la ciudad, utilizando las bibliotecas como espacios aliados y próximamente también los museos.

Susana Torres, coordinadora del club, explicó que en conjunto con Ricardo Rivera, lidera este proyecto desde enero del 2023 para llevar a los juarenses nuevas atracciones descubriendo juegos de mesa modernos y retomando los beneficios de los juegos tradicionales: compartir de forma cordial en espacios seguros para toda la familia.

La agenda de Board Masters CDJ tuvo su primera actividad oficial este año el 24 de febrero y una más el 9 de marzo; ahora ha crecido y cuenta ya con tres fechas programadas en distintos puntos de la ciudad, siendo la próxima el sábado 23 de marzo de las 12:00 del mediodía a las 3:00 de la tarde en la Biblioteca Pública del Parque Central.

“Se ofrecerá una sesión de juegos de mesa para todas las edades, que abarcará opciones de lo clásico a lo moderno, procurando una combinación única de diversión, estrategia y camaradería”, precisó Susana.

Los juegos de mesa son definidos como aquellos que cuentan con un tablero y complementos como fichas de diferentes formas y colores, tarjetas u otros, los cuales suelen tener sistemas matemáticos o cuentan una historia, además que ayudan al desarrollo de capacidades motoras, mentales y sensoriales si son aprendidos desde la infancia.

Entre los clásicos de mesa se encuentra el tradicional dominó, ajedrez y la lotería, hasta el Monopoly, Uno, Conecta 4 y Scrabble; los juegos modernos incluyen algunos conocidos como: Catán, Dixit y Ticket To Ride (Aventureros al tren), los llamados juegos "Party", que incluyen a Codenames (Código Secreto), Just One, Secret Hitler y Avalon, que suelen ser cortos, de dinámica sencilla e involucran a varios jugadores, hasta juegos con decenas de componentes, complejos, de larga duración y para pocos jugadores, como Dune Imperium, Maracaibo, The Gallerist y Magic Realm, explicó Torres.

Board Masters CDJ ofrece sesiones abiertas al público en general los segundos sábados de cada mes sin costo, orientadas a jugadores de 15 años en adelante, donde los menores de edad deben ir acompañados de padres o tutor.

Las siguientes reuniones programadas serán el sábado 13 de abril en el Museo de Arte de Ciudad Juárez ubicado en el circuito Pronaf; y el 11 de mayo, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, los detalles de cada sesión se pueden consultar en su página oficial de Facebook.