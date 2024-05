Ciudad Juárez.- Al conmemorarse el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, las autoridades estatales realizaron un llamado a la población para que accedan a los servicios gratuitos disponibles en los Centros de Salud y Hospitales.

La médica Celia Mayela Romo Torres, coordinadora del programa VIH, Sida, ITS y Hepatitis C de la Región Sanitaria Ciudad Juárez, compartió la invitación a las mujeres, tanto jóvenes como adultas, de la diversidad sexual, así como de la comunidad LGBT+ a velar por su bienestar.

Destacó que en esta oportunidad se busca que las mujeres tengan el autocuidado de su cuerpo y la atención de su salud sexual, accediendo a espacios como los centros de salud donde los servicios son gratuitos.

Además de las pruebas de detección oportuna, también es importante incluir las prácticas de prevención como el uso de condones, tanto internos (femeninos) como externos (masculinos) que se otorgan de forma gratuita en los Centros de Salud.

Muchas de las enfermedades de transmisión sexual si son detectadas a tiempos son tratables y curables, por lo que sin importar que se tenga una pareja fija, se deben tomar prácticas de prevención de riesgos y contagio de infecciones de transmisión sexual.

“Existen otras que si no se detectan a tiempo o si no se previenen no son curables, como el VIH. Hay mujeres que están embarazadas y al no saberlo pueden transmitirlo a su bebé. De igual manera la sífilis se transmite de mamá a bebé, lo que llamamos transmisión vertical”, detalló la médica.