Promoverán música con mensajes positivos; descartan prohibir narcocorridos

Ciudad Juarez.- Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que se sumarán a la propuesta realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum para promover la creación de música con mensajes positivos, pero a su vez evitando tener un enfoque prohibicionista.

“En lo que llevo de la administración municipal he dicho que no me parece conveniente el prohibicionismo y sigo pensando igual, pero me gusta la idea de la presidenta de fomentar más la música en términos positivos, propositivos y educativos; estamos viendo desde el Gobierno Municipal cómo nos sumamos a México Canta”, externó.