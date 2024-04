Promete Xóchitl Gálvez mayor seguridad y apoyos para empresas

Ciudad Juárez- Desde la empresa La Nogalera, la candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México" dió un discurso frente a empleados de dicha empresa y productores del Valle de Juárez, a quienes prometió mayores apoyos para el campo, energías limpias y seguridad para las mujeres.

Tras sostener una plática con el personal, la canditada presidencial señaló que una de las principales quejas que recibió de las trabajadoras es la inseguridad, pues les da temor que salgan sus hijas y que les pase algo durante el camino, por lo cual, dijo quiero representar regresarle la paz y la tranquilidad.

En cuanto al campo, destacó que este es uno de los estados a los que más le ha pegado la sequía. Comentó que apoyará a los productores para tecnificar los sistemas de riego y para reducir el uso de agua, a través de los cuales se puede reducir hasta en un 50 por ciento aproximadamente.

Después del evento acudió al Valle de Juárez para escuchar a los productores y sus peticiones. Además, este domingo la canditada acudirá a Camargo, "tengo que reconocer que el tema de la sequía es un problema sumamente delicado, sumamente grave y lo están viviendo yo creo que las familias también de Ciudad Juárez, me contaban que aquí muchas veces se interrumpe el suministro de agua".

Como presidenta dijo que tomará el tema de la seguridad, y el tema de la salud, como el caso de Yasmín, quien relato el viacrucis que vivió su esposo y ella, cuando le detectaron un tumor en el cerebro, acudieron al seguro social, pero no les daban largas con las citad para las radioterapias.

Gálvez Ruíz destacó que también acudirá a la clínica de Camargo, porque se está "cayendo pedazos", pero en Ciudad Juárez, en donde el problema es que el Seguro Social no atiende a los derechohabientes.

Indicó que, en el tema de salud, "el problema es que ahorita le acaban de asignar otros 50 millones de mexicanos al Seguro Social y de por sí no atendía a los que tenía por ley, y los patrones que pagan, los empleados que pagan porque los empleados pagan su servicio de salud, y pues con otros 50 millones lo que yo preveo, es que va a ser un desastre".

En este sentido, comentó que ellos harán un planteamiento distinto, el nuevo Seguro Popular, que va a ser un sistema público-privado, si no hay un hospital público, como el caso de Yasmín, pues va a un hospital privado y el gobierno lo deberá cubrir.

Agregó que, otra queja de los empresarios, es el problema con la energía eléctrica, que hay costes de energía y ellos quisieran poner sus propias celdas solares, pero el gobierno no lo va a permitir, sin embargo, sus clientes les están pidiendo que sean más sustentables.

"No hay garantía de energía no hay garantía de seguridad y eso es lo que necesitamos cambiar por eso México no puede seguir como está, por eso México no puede seguir en manos de un gobierno inepto, de un gobierno corrupto".