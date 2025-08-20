Promedia agosto un homicidio cada 10 horas en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Con dos asesinatos perpetrados a lo largo de este día, promedia agosto un asesinato cada 10 horas.

Según el seguimiento periodístico apoyado por la estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE) en 20 días del mes han perecido de forma violenta 48 personas.

Eso representa una media diaria de 2.4 asesinatos o cada 10 horas, un fallecimiento doloso.

El último de los casos ocurrió la tarde del miércoles en el cruce de las calles Alberto Vázquez del Mercado y Rafael Preciado, de la colonia Gómez Morín, donde se localizó un cadáver envuelto en bolsas plásticas.

Por la mañana un ataque armado perpetrado en el cruce de las calles Teniente Natividad Cortez y Simón Mancayo de la colonia Héroes de la Revolución dejo como saldo a un hombre sin vida y a otro lesionado.