Ciudad Juárez.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) justificó que entre 2020 y 2025 no realizó visitas de verificación ni vigilancia a funerarias de la ciudad, debido a que en ese periodo no recibió denuncias ciudadanas.

De acuerdo con la dependencia, en esos años no se ingresó ninguna queja que se apegara al artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual establece que cualquier persona puede denunciar ante la Procuraduría violaciones a esta ley, a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y a otras disposiciones aplicables.

Profeco precisó que solo puede ordenar visitas de verificación si la persona afectada proporciona la información requerida por dicho artículo. Por ello, no se efectuaron inspecciones en funerarias durante ese lapso.

No obstante, en un documento la institución detalló que en 2023 la Oficina de Defensa del Consumidor en Ciudad Juárez sí realizó una visita derivada de una denuncia contra el proveedor Protecto Deco.

Este pronunciamiento ocurre en el marco del caso del Crematorio Plenitud, donde se localizaron 383 cuerpos que debían ser cremados y que fueron encontrados apilados y ocultos en las instalaciones.

A raíz de esos hechos, la oficina local de Profeco ha recibido 106 quejas, las cuales entrarían en proceso conciliatorio a partir de septiembre.