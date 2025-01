Productores de tortilla dicen que, sin aumento, habrá cierres de tortillerías

Ciudad Juárez.- Luego de dar a conocer del aumento al precio de la tortilla, que pasará de 24 a 26 pesos el kilogramo a partir del próximo 3 de febrero, hoy el líder de la Asociación de Tortillerías Paso del Norte, advirtió que de no darse, sería inevitable el cierre de negocios ante la imposibilidad de afrontar los gastos de la producción con el precio actual.

“El cierre de tortillerías sí se ha llevado a cabo, ahorita llevamos 10 en lo que va del año (en el 2024 que no hubo aumento); ahorita me acaban de comentar cuatro compañeros que son del Valle que están por cerrar las tortillerías, si no se lograba este aumento sí hubieran cerrado, estos años si nos dieron hasta para llevar, por eso tuvimos que hacer este ajuste que es por la inflación”, justificó Pedro Murillo, líder de la Asociación Paso del Norte.

El líder de alrededor de 500 tortillerías en la ciudad dijo que están a la espera de un acuerdo entre el gobierno federal y los principales productores de harina de maíz en el país, para evitar el incremento en este, que es el principal insumo del producto básico.

Esta expectativa tiene que ver con que el año pasado, fue un acuerdo entre los productores de harina de maíz con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que descartó un incremento durante el 2024.

“De ser así sería mucho mejor, si no, nos llegaría el aumento de la harina entre julio y agosto y eso repercutiría más en el precio de la tortilla”, afirmó Pedro Murillo, presidente de los productores de tortillas en la ciudad.

Incluso no descartan que si hubiera aumentos, pudieran mantenerse en el mismo precio en lo que resta del año.

Sin embargo, el líder de los comerciantes reconoció que son los impuestos y pagos de servicios como agua, luz, refacciones para equipos, papel, entre otros, los que mayormente impactan en este producto, pues todo esto representa un 85 por ciento del precio total de este alimento.