Ciudad Juárez. - Con el objetivo de aprender muy “minuciosamente” para que el día de la jornada del 1 de junio todo salga bien, es que todos los niveles de colaboradores en el Instituto Nacional Electoral (INE) se han mantenido en capacitación constante desde que inició el actual proceso electoral extraordinario que busca elegir por primera vez a los integrantes del poder judicial en el país.

Así lo aseguró Constantino Suárez Arias, vocal ejecutivo del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral (INE) quien reconoció que los horarios se han ampliado para capacitación, aprendizaje y correcciones de este nuevo proceso electoral, incluso tienen guardia todos los días hasta las 12:00 de la noche.

Claudia Sánchez | Constantino Suárez Arias, vocal de la Junta Distrital 04

“En época electoral, dice el artículo 305, todos los días y horas son hábiles, pero en el caso que tenemos específicamente, como es un proceso inédito van surgiendo otras cosas y a veces requieren más tiempo, más preocupaciones, mayor especialidad para tratar de encontrar cualquier cosa que ande mal, necesitamos llevar cursos de todo, como la primera vez para los que ya tenemos muchos años en esto, pero obviamente estamos aprendiendo”, mencionó el funcionario electoral.

Este aprendizaje es para todos los niveles, desde los Caes (Capacitadores Asistentes Electorales), pasando por los supervisores y los funcionarios electorales de todos los niveles.

“Esto es general en todo el instituto, todo el instituto está sufriendo con un proceso de capacitación nuevo, todos estamos aprendiendo, ahora sí que no hay nadie que diga eso ya me lo sabía, no existe, desde México, hasta la última de las juntas distritales de cualquier ciudad de la republica estamos tratando de aprender”, puntualizó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04.