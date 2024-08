Ciudad Juárez. - Después de que Pache Pache se hiciera viral en las redes sociales, adquiriera éxito en las ventas y actualmente en la publicidad de negocios, no solo en la ciudad sino en todo el país, pocos recuerdan a su compañero de éxito ‘William el de los timbales’.

Encargado de poner ritmo a las canciones que la comerciante interpretaba cada fin de semana en las segundas de ‘San Pancho’, el joven de 27 años fue poco a poco desplazado.

Este domingo, Netnoticias platicó con William Breceda, quien contó cómo cambió su destino después de haber sido parte de los famosos videos de Pache Pache.

“A ella la empezaron a contratar y yo le decía que me llevara también, pero me decía que no, que solo la contrataron a ella y pues yo me empecé a alejar. La gente solo iba a verla a ella, tomarse la foto o el video y a mí me hacían a un lado, por eso mejor me fui”, mencionó.