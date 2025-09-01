Primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, entre retos y avances: Ortiz

Ciudad Juárez.– El primer año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido complejo, pero también ha mostrado avances en temas de importancia nacional, señaló Carlos Ortiz, representante de la gobernadora María Eugenia Campos.

El funcionario destacó la cercanía que ha mantenido Chihuahua y la mandataria estatal con la presidenta de la República, recordando que Ciudad Juárez fue integrado como uno de los polos de desarrollo para el Bienestar.

“Nosotros creemos que, en lo general, ha habido un buen año de trabajo a pesar de las complicaciones internacionales, como los aranceles. Extendemos una felicitación a la presidenta por este primer año de logros y objetivos; el Gobierno del Estado siempre estará cerca de ella para apoyarla”, expresó Ortiz.

Respecto a la seguridad, admitió que es uno de los temas de mayor interés para los juarenses. “No se puede pensar que todo está resuelto, pero sí que avanzamos de manera coordinada los tres niveles de gobierno. Hay datos que nos motivan a redoblar esfuerzos”, señaló.

Como ejemplo mencionó los casos de secuestro, que dijo han sido contenidos en su mayoría, logrando que más del 90 por ciento se resolvieran con detenidos. Añadió que las extorsiones también han disminuido gracias a la intervención de las autoridades.