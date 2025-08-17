Prevén lluvia para hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- Para hoy se prevé un cielo mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados centígrados. Se esperan vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 32 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, situándose entre 30 y 40 por ciento.

Para el lunes, las condiciones serán similares, con cielo mayormente soleado y temperaturas de 23 a 34 grados. El comportamiento del viento se mantendrá en los mismos rangos, al igual que la posibilidad de precipitaciones, estimada nuevamente entre 30 y 40 por ciento.

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, ocasionará lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango y Nayarit; lluvias puntuales fuertes en Sinaloa; e intervalos de chubascos en Baja California Sur, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.