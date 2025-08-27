Prevén entrega de enseres domésticos en próximas semanas

Ciudad Juárez.– El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, adelantó que en las próximas semanas se realizará la entrega de enseres domésticos a las familias afectadas por las lluvias registradas en julio. Señaló que aún continúa el trámite administrativo para concretar la compra.

El alcalde explicó que la Oficialía Mayor lleva a cabo el proceso de adquisición de los apoyos, los cuales se prevé beneficien a alrededor de 300 familias que fueron censadas tras los daños ocasionados por las precipitaciones.

“En un par de semanas (sería la entrega), depende del tema administrativo. No podemos comprar nada hasta en tanto no concluya el proceso administrativo, es ilegal. Tenemos que concluir este procedimiento”, afirmó Pérez Cuéllar.

Mientras tanto, indicó que ya se han entregado apoyos provisionales, como material de construcción e impermeabilizante.

En cuanto al recurso económico a implementar, el edil comentó que desconoce el monto exacto definido, aunque aclaró que no será la totalidad de lo aprobado por Cabildo.