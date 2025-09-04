Prevé PC precipitaciones durante los próximos días

Ciudad Juárez.- La Coordinación de Protección Civil Municipal proyectó la posibilidad de precipitación que estará presente desde la tarde de este jueves hasta el domingo.

La dependencia informó que tras analizar los datos del radar meteorológico se detectaron posibilidades de entre el 20 y el 40 por ciento de lluvia a lo largo de los próximos cuatro días.

El escenario más probable según el primer modelo del radar, es que se presenten lluvias de 0 a 5 milímetros.

No obstante, en el segundo modelo, con un poco menos de probabilidad, se prevé lluvia fuerte.

En caso de desarrollo de tormentas se pueden producir ráfagas de viento fuertes, descargas eléctricas e incluso caída de granizo.