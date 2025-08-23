Presentan 'Túnel Gráfico', una exposición de arte colectivo

Ciudad Juárez.– A través de una iniciativa que busca promover e impulsar el arte gráfico en esta frontera, docentes y alumnos de la Universidad autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) colaboran con artistas de México y Estados Unidos para presentar más de obras en la exposición colectiva “Túnel Gráfico. Gráfica Fronteriza”.

En entrevista para Netnoticias, el artista visual y docente de la UACJ, Luis Roacho Aguilera, compartió que en México y en el mundo existen importantes exponentes que desarrollan obra a través de la gráfica y sus diferentes variantes, por lo que buscan impulsar estas expresiones a nivel local.

“Son más de 200 artistas, principalmente de Ciudad Juárez y El Paso; está pensado como una exposición de arte fronterizo, pero también pensando en cómo esta frontera está constituida por personas de muchas partes de la República”, compartió.

La exposición colectiva se inauguró el viernes 22 de agosto y estará disponible hasta el 13 de octubre en la Sala Oro del Centro Cultural de las Fronteras (CCF), abierto al público en un horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

“Se utilizan varias técnicas del grabado tradicional, con técnicas experimentales entre ellas se encuentran el linograbado, serigrafía, agua fuerte, agua tinta”, detalló Roacho.

Compartió que el proyecto es resultado de un esfuerzo independiente que encabezó en colaboración con el docente, diseñador y escritor Eduardo I. Reyes Vásquez, así como el destacado artista gráfico Aron Venegas del colectivo Puro Borde, y el equipo del CCF.

Cortesía

Cortesía

Cortesía

Entre las ciudades representadas en la exposición se encuentran Ciudad Juárez, con la participación de 20 alumnos del programa de Artes Visuales de la UACJ; así como artistas Puebla, Ciudad de México, Durango, Torreón, Oaxaca y Guerrero; además de algunos exponentes de El Paso, Albuquerque y Tucson.

“Van a encontrar una variedad de lenguajes muy distintos, aunque utilizamos técnicas similares, es bastante variado el contenido de la exposición”, explicó el entrevistado.

Entre los objetivos de “Túnel Gráfico” se encuentra la creación de redes, lazos y público para la gráfica fronteriza y contemporánea.

Como un dato interesante sobre el nombre “Túnel Gráfico”, Roacho explicó que se trata de una sátira a la convivencia binacional, en donde muchas personas de Juárez no cruzan a El Paso, y muchas personas del vecino país no vienen a esta frontera, por lo que a través de un “túnel” imaginario, buscan “traficar” los saberes, experiencias y piezas artísticas para que puedan verla de ambos lados del río Bravo.