Ciudad Juárez.- El Instituto Estatal Electoral (IEE) presentó este viernes en Juárez un simulador virtual y un chatbot, herramientas que buscan acercar a las y los ciudadanos a las boletas, permitiéndoles practicar la forma de ejercer el voto para el próximo 1 de junio y resolver dudas sobre este proceso electoral.

Yanko Durán, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), dio a conocer que Chihuahua es la segunda entidad del país en utilizar estas novedosas herramientas, las cuales espera que la ciudadanía aproveche.

“Queremos que la ciudadanía utilice este simulador para que el 1 de junio llegue, en primer lugar, bien informada y, en segundo lugar, con práctica en cómo ejercer su voto. Esto agilizará y dinamizará la votación en las casillas, reduciendo el tiempo que toma y asegurando que se conozca el ejercicio adecuado del voto en las boletas que tendremos ese día”, expresó la funcionaria electoral.

Según la información difundida, el simulador permitirá a los ciudadanos conocer las boletas correspondientes a cada municipio, repetir la práctica de votación tantas veces como deseen, modificar su votación o pasar a otra boleta.

De acuerdo con la consejera Fryda Licano, las y los ciudadanos podrán acceder a estas dos herramientas (simulador y chatbot) desde cualquier dispositivo, lo que les permitirá familiarizarse con la jornada electoral y, especialmente, con las boletas.

“Nos interesa mucho que la gente sepa qué boletas tendrá en sus manos el 1 de junio, de qué colores serán y los nombres de las candidaturas. Desde el simulador, cada boleta ya incluye el color y los nombres de todas las candidaturas, tal como estarán diseñadas, es decir, son las boletas que la ciudadanía tendrá ese día”, mencionó la consejera.

Otro beneficio del simulador es que, al practicar la votación, si se emite un voto no válido —por ejemplo, un número que no aparece en la boleta o votar por un hombre en casillas destinadas a mujeres—, el sistema emitirá una alerta indicando que no se puede continuar porque la opción seleccionada no es válida. Esto aplica para cada una de las boletas.

“El simulador nos parece la herramienta más eficaz para acercar a la ciudadanía a las boletas, ya que estas han experimentado más cambios en comparación con procesos electorales anteriores”, afirmó la consejera del IEE.

Héctor Martínez, director de sistemas del IEE, explicó paso a paso cómo utilizar el simulador y el chatbot, este último un programa basado en inteligencia artificial (IA) que simula una conversación humana y responde a las dudas de los usuarios.

El número del chatbot es: 614 536 0008. Una vez que la persona guarda el contacto e ingresa a WhatsApp, la asistente virtual, llamada MAR IIE L, responde con solo escribir una palabra o letra, presentándose y mostrando un menú con las siguientes funcionalidades:

Consulta de candidaturas

Fechas del calendario electoral

Información sobre el proceso electoral

Contacto

Acceso al simulador de votación

Ayuda con preguntas frecuentes

El chatbot incluirá todos los sitios digitales relevantes para este proceso electoral de selección del Poder Judicial. Además, se destacó que esta plataforma se actualizará frecuentemente. Estas dos herramientas permitirán a la ciudadanía acercarse a esta elección extraordinaria.