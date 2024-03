Ciudad Juárez.- La exposición de arte de la “Séptima Bienal Fronteriza” que se inauguró en el mes de enero continúa ofreciendo eventos a la comunidad fronteriza para dar a conocer detalles se las obras y sus autores, por lo que este día se presentará la conferencia “Entorno e Identidad”, con entrada libre y gratuita.

La Bienal cuenta con la participación de las ciudades hermanas de Juárez y El Paso, por lo que se involucra al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), en colaboración con El Paso Museum of Art (EPMA), el City of El Paso Museums and Cultural Affairs Department y la Mellon Foundation.

La participación de este día corresponde a artistas de la región, especializados en el dibujo, la pintura y medios alternativos. Los asistentes podrán descubrir el proceso creativo de cada uno y cómo este se inspira a partir de su propio contexto.

En la ponencia estarán Nicole Antebi, Daniela Chaparro, Adrián Aguirre y Camila Abbud, con la moderación del director del Museo de Arte, Christian Diego Diego.

La cita es hoy viernes 1 de marzo a las 6:00 de la tarde en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, ubicado en el Anillo Envolvente del Pronaf, entre la calle Coyoacán y Benjamín Franklin.