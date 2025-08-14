Ciudad Juárez.- Con una derrama aproximada de 4 millones de pesos y la asistencia esperada de por lo menos 20 mil asistentes hoy se llevó a cabo la presentación oficial del Festival del Tequila y el Marichi en su 25ta edición.

Al evento asistieron además de patrocinadores, diversas autoridades encabezadas por el representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, así como el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco) Iván Pérez.

El líder del comercio formal en Juárez destacó la presencia de alrededor de unos 100 modulos para el evento con la asistencia de 60 casas tequileras del pais, 10 de mezcal y 15 de sotol.

Mientras que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, anunció que como una garantía de seguridad se aplicaría la medida de corredores seguros entre los puentes Córdova Américas y Paso del Norte y el evento.

El Festival del Tequila y el Mariachi se llevará a cabo del 11 al 14 de septiembre en la Plaza de la Mexicanidad en un horario de 6:00 de la tarde y 2:00 am.