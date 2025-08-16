Ciudad Juárez.- Carlos González, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua desde el pasado 16 de junio, presentó esta mañana la convocatoria para participar en el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2025, que en esta edición celebra su 31 aniversario.

El dirigente destacó que el foro cuenta con 33 años de trayectoria y que el premio, considerado ya una tradición en el estado, busca reconocer el trabajo periodístico en cinco categorías: noticia, reportaje, entrevista, crónica y fotografía.

La convocatoria, abierta desde el 16 de junio, cerrará el próximo 7 de septiembre, y podrán participar trabajos publicados entre el 16 de agosto de 2024 y el cierre de la misma. Los interesados deberán enviar su material al correo electrónico: premiojosé[email protected], acompañado de datos personales y una carta de autoría.

Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por periodistas de Jalisco y Ciudad de México, con el objetivo de garantizar imparcialidad.

La premiación se llevará a cabo el domingo 12 de octubre a la 1:00 de la tarde, en un lugar por definir en la ciudad de Chihuahua. Los ganadores recibirán la escultura “José Vasconcelos” y un estímulo económico de 10 mil pesos.

González destacó que este premio es un reconocimiento de periodistas para periodistas, y subrayó que en los últimos años los trabajos de comunicadores de Ciudad Juárez han obtenido varios de los reconocimientos.

Además, señaló que el Foro de Periodistas impulsa propuestas legislativas para fortalecer la seguridad social, seguros de vida y un fideicomiso en apoyo a periodistas, temas que se están trabajando en conjunto con la diputada Rosana Díaz.