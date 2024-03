Ciudad Juárez.- En relación con la detención de a Iván C. C. y/o Alex B. C. y Jesús Alejandro H. F., el pasado miércoles por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, la Policía Municipal tuvo conocimiento acerca de varios arrestos con los que dichos sujetos cuentan.

Ambos masculinos fueron detenidos en el cruce de la avenida De Las Torres y calle René Mascareñas, en la colonia Los Alcaldes, luego de un operativo de búsqueda para localizar a los responsables del homicidio de un hombre en la colonia Salvarcar, mismos que fueron plenamente señalados por testigos presenciales, asegurándoles un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con un cartucho útil.

Así mismo al momento de consultar los datos generales de los ahora detenidos en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que ambos cuentan con varios arrestos por faltas administrativas, así como la comisión de algún delito, siendo los siguientes:

Jesús Alejandro H. F. de 27 años, fue arrestado en siete ocasiones por acreditar faltas administrativas tales como alterar el orden público e ingerir bebidas embriagantes en la vía pública en fechas distintas desde el 2009 hasta el 2016, además fue consignado por robo a casa comercial con violencia en el año 2012.

Alex B. C. y/o Iván C. C. de 39 años, cuenta con seis arrestos por diversas faltas administrativas, como ingerir bebidas embriagantes en la vía pública y alterar el orden público en años distintos siendo la primera en el 2009 y la última en el 2015, además de un arresto más por delitos contra la salud en el 2017.

Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes mencionados.