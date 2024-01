Presentan a célula criminal que operaba en el Valle de Juárez

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal presentó a presuntos integrantes de una célula criminal que operaba en el Valle de Juárez; se les decomisaron armas y equipo táctico.

Cargando...

En la colonia Riberas del Bravo, los agentes se percataron que una camioneta Chevrolet Tahoe 2022 avanzaba a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto. Sin embargo, el conductor no se detuvo e inició una persecución que terminó en la carretera Juárez Porvenir y calle Presidente Ejidales.

Tras una inspección, se localizó lo siguiente:

Dos armas largas calibre 5.56 milímetros, ambas con su cargador abastecido con 15 cartuchos útiles

Dos fusiles de asalto calibre .223, ambas con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles

Un arma larga calibre R-15 con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles

Una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles

Siete cascos tácticos de color negro

Los detenidos fueron identificados como William Ignacio R. B. de 21 años, Jesús Ricardo D. P. de 24 años, Vicente G. C. de 29 años, César Manuel H. S. de 19 años, Carlos Alejandro R. C. de 19 años, Mario Francisco D. de 25 años, Brayan Ricardo G. C. de 24 años y un adolescente de 16 años.

Cargando...

La Policía informó que cinco de ellos cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud y posesión ilegal de arma en 2023.

También serán investigados por el delito de privación de la libertad ocurrido en el poblado de San Agustín esta semana.