Presentan a acusado de incendiar vivienda en la avenida Tecnológico

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de un hombre, señalado por responsabilidad en la comisión de los delitos de violencia familiar y daños materiales, tras provocar un incendio intencional en un domicilio de la colonia Del Real.

En un comunicado se informó que los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Ixcoatl y avenida Tecnológico, cuando oficiales fueron alertados por una mujer que señaló al sujeto como responsable de haber iniciado el fuego en una vivienda ubicada sobre la calle Ixcoatl.

“La afectada, una mujer de 43 años, dijo que el agresor ingresó de manera violenta al domicilio portando un machete, amenazándola y argumentando molestia porque ella no regresaba al hogar. Ante la negativa de la mujer, el sujeto prendió fuego a unos objetos dentro de la vivienda utilizando un encendedor, provocando que el fuego se propagara”, emitió el comunicado.

Los agentes interceptaron a Jorge M. De L. de 43 años, a pocos metros del lugar y tras una inspección se le encontró un encendedor azul, el cual fue identificado por la víctima como el utilizado para ocasionar el fuego, procediendo en ese momento con su detención.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocó las llamas, reportando daños totales en el interior de la vivienda.

“Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad investigadora para determinar su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes citados”, informó el comunicado.