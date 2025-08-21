Ciudad Juárez.- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en colaboración con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), realizará un desfile de moda con vestimenta tradicional indígena, con la participación de 40 estudiantes de Diseño de Modas y 25 representantes de comunidades originarias.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto a las 17:00 horas en la sala Plata del Centro Cultural de las Fronteras (CCF), ubicado en el anillo envolvente José Reyes Estrada 445, frente al Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ).

Fernando Motta Allen, jefe de la División Norte de la SPyCI, señaló que el desfile forma parte de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, celebrado el 9 de agosto, así como de las actividades del Mes de los Pueblos Originarios en la UACJ.

“Será la presentación de trajes típicos de muchas de las comunidades que residen en Ciudad Juárez. Acompáñenos, se van a divertir y será un evento muy importante”, comentó Motta Allen.

Hilda Monsiváis, subdirectora de Vinculación Cultural de la UACJ, indicó que el desfile se realiza en conjunto con el área de Culturas Populares de la universidad, con acceso libre y gratuito para el público.

Por su parte, Luz Alicia Villaescusa, docente de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda, detalló que los 20 alumnos participantes trabajaron durante tres meses en investigación, diseño y confección de las prendas que se presentarán durante el evento.

“Ha sido muy importante tener este acercamiento; los alumnos están muy contentos. El proceso creativo comenzó desde el día de la invitación, evaluando la viabilidad de cada propuesta y siempre con respeto hacia las tradiciones”, concluyó la maestra.