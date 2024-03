Presenta SSPM a dos por homicidio en supermercado de Juárez

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de dos hombres, señalados por su participación en un homicidio ocurrido en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el cruce del bulevar Gómez Morín y Ejercito Nacional.

En un comunicado se informó que tras el reporte de un hombre lesionado; testigos informaron a los agentes la media filiación de los responsables, mismos que huyeron a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet Suburban en color blanco de reciente modelo.

“Con los datos obtenidos implementaron un operativo de búsqueda localizando en cruce de la avenida De Las Torres y calle René Mascareñas, en la colonia Los Alcaldes, un vehículo que reunía las características proporcionadas, motivo por el cual les marcaron el alto a los tripulantes”, explicó el documento.

Tras una inspección, les localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con un cartucho útil, por lo que al ser plenamente señalados como los presuntos responsables, procedieron con su detención.

“Previa lectura de derechos, Iván C. C. y Alex B. C. de 39 años y Jesús Alejandro H. F. de 27 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos mencionados”, explicó el documento.