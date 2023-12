Presenta síndica 9no informe de actividades

Ciudad Juárez.- El día de hoy durante sesión de Cabildo la síndica municipal, María Esther Mejía, rindió su noveno informe de actividades en el que presentó las investigaciones realizadas del último periodo a programas municipales, así como a contratos, licitaciones y avances de obras.

Durante su informe municipal la síndica detalló que se realizó un análisis de la situación financiera del Municipio al 30 de septiembre, con respecto a los ejercicios del 2022, en el mismo periodo.

Señaló que los ingresos del Municipio del 1 de enero al 30 de septiembre en 2023, tuvieron un incremento total de mil 48 millones de pesos representando un 18 por ciento de incremento de los cuales en ingresos propios presentando una variación de 170 millones de pesos.

Comentó que del ingreso propio el más relevante fue el del impuesto predial, el cual tuvo incremento de 130 millones de pesos.

Añadió que en el caso de licitaciones se otorgaron un total de 329.4 millones de pesos en lo relativo a adjudicaciones directas, de estas el monto fue de 91.4 millones de pesos.

La síndica nuevamente señaló las quejas de directivos escolares con respecto a la entrega del recurso que se otorga por el Municipio para la rehabilitación de escuelas.

“El contratista no le otorga al directivo de la institución un comprobante que acredite los gastos realizados para la obra, por esta razón el directivo de la institución educativa no tiene posibilidad de determinar quién habrá de ejecutar la obra, ni tiene posibilidad de elegir entre varios presupuestos cuál es el que le va a beneficiar y no tiene posibilidad de consultar precios”, expuso.